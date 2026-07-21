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Travaux à la résidence

Récolter les fruits de sa rénovation... sans y laisser sa chemise

par 98.5

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 21 juillet 2026 10:44

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Récolter les fruits de sa rénovation... sans y laisser sa chemise
Rénover sans se ruiner cet été / pbombaert / Adobe Stock

Se lancer dans des travaux de rénovation peut vite tourner au cauchemar logistique et financier si l'on manque de préparation.

Pour éviter les imprévus coûteux, le mot d'ordre reste la planification rigoureuse et l'évaluation méticuleuse des besoins avant même de donner le premier coup de marteau.

Écoutez le designer et coanimateur de l’émission de rénovation Vendre ou Rénover, Daniel Corbin, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Qu'il s'agisse de poser soi-même un nouveau plancher ou d'orchestrer un chantier d'envergure avec un entrepreneur, la clé du succès réside dans l'organisation.

Il explique que de prendre le temps de se documenter, de comparer les matériaux et d'exiger une inspection approfondie des lieux permet d'éviter les mauvaises surprises.

Par ailleurs, cibler les interventions stratégiques, comme le rafraîchissement des espaces clés ou le simple entretien préventif, s'avère souvent bien plus rentable à long terme que d'entreprendre des transformations colossales sans stratégie claire.

«La préparation, c'est, selon moi, 90% de la job. Le 10%, c'est de l'exécution.»

Daniel Corbin

Autres sujets traités :

  • Les pièges à éviter;
  • L'importance d'un bon dialogue avec l'entrepreneur général;
  • L'estimation des coûts moyens au pied carré pour la rénovation d'une salle de bain ou d'une cuisine;
  • Les démarches administratives et municipales indispensables;
  • L'impact de l'entretien continu de la propriété sur sa valeur de revente globale.

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