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Accès aux lieux publics

Chiens d'assistance refusés: «Ça laisse des traces»

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 22 juillet 2026 11:39

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Chiens d'assistance refusés: «Ça laisse des traces»
Entre 2021 et 2025, plus de 170 plaintes pour refus d'accès ont été déposées alors qu'entre 2016 et 2020, on parlait d'une centaine. / La Presse Canadienne

La Fondation Mira dénonce une hausse préoccupante des refus d'accès essuyés par les personnes accompagnées d'un chien guide ou d'assistance dans les lieux publics au Québec.

Entre 2021 et 2025, plus de 170 plaintes pour refus d'accès ont été déposées auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Ce phénomène s'explique notamment par le manque de réglementation et l'émergence de faux certificats d'entraînement vendus en ligne.

L'organisme mentionne que ces refus illégaux portent atteinte à l'intégrité et à l'indépendance des bénéficiaires, qu'il s'agisse de handicaps visibles ou invisibles.

Écoutez Mélanie Valiquette, conseillère aux droits des bénéficiaires à la Fondation Mira, et Nicolas Saint-Pierre, directeur général de la Fondation Mira, à ce sujet, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée

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