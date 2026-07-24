Bénéfices d'un accès équitable

Passer du temps en nature procure d'immenses bienfaits sur la santé mentale, physique et cognitive.

Les recherches scientifiques démontrent qu'une simple exposition de 20 minutes par jour à un environnement vert permet de diminuer le stress, d'abaisser la pression artérielle et de favoriser le bien-être général.

L'être humain souffrirait d'un déficit d'adaptation face aux milieux urbains modernes et l'intégration d'espaces verts en ville pourrait constituer un levier économique majeur pour réduire les coûts en santé publique.

Écoutez le co-fondateur de UNature, Hubert Mansion, à ce sujet, vendredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.