Même si la physique exclut la possibilité que la conscience survive après la mort dans un autre corps, certaines anomalies documentées continuent de soulever des questions.

Christian Page revient sur les travaux du psychiatre Ian Stevenson et sur l'affaire Jasbir, un jeune garçon indien qui a décrit avec précision la vie et la maison d'un défunt inconnu.

Écoutez le chroniqueur du paranormal, Christian Page, à propos de ce cas fascinant, lundi, à L'effet Lavallée.

Le chroniqueur souligne que, bien que la réincarnation ou l'énergie psychique ne reposent sur aucun fondement scientifique, des phénomènes de mémoires spontanées ou de talents innés inexpliqués obligent à garder la porte ouverte à la réflexion.

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