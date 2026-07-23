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Une pratique hors du commun

Le yoga: «Pour passer à travers ce que la vie met devant nous»

par 98.5

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 23 juillet 2026 11:43

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Le yoga: «Pour passer à travers ce que la vie met devant nous»
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

Fadwa Lapierre présente le parcours inspirant de Stéphanie, ancienne réalisatrice radio reconvertie en yogathérapeute.

Éloignée des clichés acrobatiques d'Instagram, Stéphanie dédie sa pratique à des publics vulnérables: détenus de la prison de Bordeaux, femmes victimes de violence conjugale, enfants autistes ou personnes atteintes de schizophrénie.

Elle accompagne également des athlètes d'élite pour les aider à lutter contre l'anxiété de performance.

À travers la respiration et la présence, elle offre un espace d'apaisement, rappelant que l'essence du yoga réside dans la reconnexion à soi et la gestion des émotions au quotidien.

Écoutez Fadwa Lapierre,  collaboratrice au 98.5 et Stéphanie Kitembo, yogathérapeuthe, jeudi matin au micro de Marie-Claude Lavallée.  

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