La chorégraphe des plus grands

Après une riche carrière aux côtés de Beyoncé, Jennifer Lopez, Christina Aguilera ou encore Madonna, la chorégraphe montréalaise Kim Gingras participera aux rencontres du festival MAD.

Depuis qu’elle a débuté la danse à l’âge de 15 ans, elle a parcouru un long chemin où son éthique de travail et son engagement dans l’enseignement lui ont ouvert de nombreuses portes à l’international.

Écoutez la chorégraphe Kim Gingras répondre aux questions de Marie-Claude Lavallée, jeudi, à l’émission L'effet Lavallée.