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La chorégraphe des plus grands

De Montréal aux spectacles de Beyoncé: la carrière inspirante de Kim Gingras

par 98.5

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 23 juillet 2026 12:11

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
De Montréal aux spectacles de Beyoncé: la carrière inspirante de Kim Gingras
L'effet Lavallée / Cogeco Média

Après une riche carrière aux côtés de Beyoncé, Jennifer Lopez, Christina Aguilera ou encore Madonna, la chorégraphe montréalaise Kim Gingras participera aux rencontres du festival MAD.

Depuis qu’elle a débuté la danse à l’âge de 15 ans, elle a parcouru un long chemin où son éthique de travail et son engagement dans l’enseignement lui ont ouvert de nombreuses portes à l’international.

Écoutez la chorégraphe Kim Gingras répondre aux questions de Marie-Claude Lavallée, jeudi, à l’émission L'effet Lavallée.

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