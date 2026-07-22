Travailleurs agricoles illégaux aux États-Unis

Aux États-Unis, la politique migratoire de l'administration américaine se heurte à la réalité du secteur agricole. Alors que les travailleurs sans papiers représentent environ 40 % de la main-d'œuvre de cette industrie cruciale, une proposition de loi républicaine visant à régulariser leur statut suscite de vives tensions politiques.

Devant l'impact économique majeur qu'engendrerait une déportation massive, le ton étonnamment mesuré de Donald Trump sur cet enjeu fait réagir.

Écoutez le politologue Guillaume Lavoie analyser ce dossier, mercredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.