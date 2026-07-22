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Travailleurs agricoles illégaux aux États-Unis

«S'ils disparaissaient tous, les tablettes des épiceries seraient vides»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 juillet 2026 16:18

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
«S'ils disparaissaient tous, les tablettes des épiceries seraient vides»
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Aux États-Unis, la politique migratoire de l'administration américaine se heurte à la réalité du secteur agricole. Alors que les travailleurs sans papiers représentent environ 40 % de la main-d'œuvre de cette industrie cruciale, une proposition de loi républicaine visant à régulariser leur statut suscite de vives tensions politiques.

Devant l'impact économique majeur qu'engendrerait une déportation massive, le ton étonnamment mesuré de Donald Trump sur cet enjeu fait réagir.

Écoutez le politologue Guillaume Lavoie analyser ce dossier, mercredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

«De tous les travailleurs du monde agricole aux États-Unis, ceux qui n'ont pas le droit d'être sur le territoire américain, c'est 40 %. Demain matin, s'ils disparaissaient tous, non seulement l'industrie agricole s'effondrerait, mais les tablettes des épiceries seraient vides. L'économie américaine est beaucoup appuyée sur des travailleurs dont on dit qu'ils ne devraient pas être là, mais dont on ne peut pas vraiment se passer.»

Guillaume Lavoie

Autres sujets abordés: 

  • Procès de Nicolas Maduro : La fixation de la date du procès de l'ancien président vénézuélien, accusé de narco-terrorisme;
  • Projet nucléaire en Arabie saoudite : La proposition de l'administration Trump de transférer des technologies nucléaires civiles à Riyad, soule de vives inquiétudes;
  • Déclaration du maire de New York sur Benyamin Nétanyahou.

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