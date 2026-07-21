40 ans de carrière, d'amour et de grands succès

Depuis sa plus tendre enfance, Marie Denise Pelletier savait pertinemment quelle serait sa destinée professionnelle.

Forte de plus de 40 ans de carrière, l'interprète de la célèbre chanson Pour une histoire d'un soir revient sur la passion viscérale qui l'habite depuis toujours et qui l'a guidée sur les plus grandes scènes.

De ses débuts fulgurants jusqu'à ses tournées actuelles, l'artiste se confie sur sa gestion du succès, sa passion pour les voyages et l'importance de la méditation dans son équilibre quotidien.

Écoutez Marie Denise Pelletier faire le point sur sa carrière et sa vie personnelle, mardi matin, à L'effet Lavallée.