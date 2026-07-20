Chromosome Y en péril et désir d'été

La chroniqueuse Andréanne Théberge explique la hausse de la libido en été.

Ce phénomène découle principalement de l'exposition à la lumière du soleil, qui stimule la vitamine D, la testostérone et la sérotonine, tout en diminuant le stress et la mélatonine.

Écoutez la chronique scientifique d'Andréanne Théberge, lundi avant-midi à L'effet Lavallée.

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