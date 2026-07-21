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De nombreuses critiques

La nécrocosmétique et les tests de testostérone dans l'armée inquiètent

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 21 juillet 2026 11:10

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
La nécrocosmétique et les tests de testostérone dans l'armée inquiètent
L'effet Lavallée / Cogeco Média

La «nécrocosmétique», une pratique consistant à utiliser la graisse de cadavres pour des interventions esthétiques comme des chirurgies mammaires rapides, génère de nombreuses critiques.

Le Dr Rémi Rabasa-Lhoret, endocrinologue à l'IRCM et au CHUM remet en question la viabilité médicale et la sécurité de telles méthodes, soulignant les risques de rejet immunologique et d'infection.

Écoutez le Dr Rémi Rabasa-Lhoret aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Le médecin s’insurge également contre l'initiative américaine de tester systématiquement le niveau de testostérone des militaires pour leur en injecter au besoin.

Selon lui, les baisses de testostérone s'expliquent par divers facteurs naturels, comme le surentraînement ou le surpoids, et des injections injustifiées comportent des risques majeurs pour la santé.

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