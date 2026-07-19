Chronique culturelle

Le film Sans témoins (Someone's Daughter), de la réalisatrice Wiebke von Carolsfeld, met de l'avant les performances des acteurs québécois Pascale Bussières et François Arnaud.

Ce nouveau long-métrage, qui porte sur la vengeance d'un père qui kidnappe l'avocate ayant défendu l'agresseur sexuel de sa fille et qui la laisse avec ce dernier sur une île déserte, sera présenté en grande première le 21 juillet au Festival Fantasia, avant de prendre l'affiche en octobre.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Marjorie Vallée discuter de ce thriller psychologique, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.