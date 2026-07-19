 Aller au contenu
Chronique culturelle

Le film Sans témoins: «Je pense que ça fera beaucoup jaser»

par 98.5

0:00
6:26

Entendu dans

Signé l'été

le 19 juillet 2026 08:21

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Marjorie Vallée
Marjorie Vallée
Le film Sans témoins: «Je pense que ça fera beaucoup jaser»
Marjorie Vallée / Cogeco Média

Le film Sans témoins (Someone's Daughter), de la réalisatrice Wiebke von Carolsfeld, met de l'avant les performances des acteurs québécois Pascale Bussières et François Arnaud.

Ce nouveau long-métrage, qui porte sur la vengeance d'un père qui kidnappe l'avocate ayant défendu l'agresseur sexuel de sa fille et qui la laisse avec ce dernier sur une île déserte, sera présenté en grande première le 21 juillet au Festival Fantasia, avant de prendre l'affiche en octobre.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Marjorie Vallée discuter de ce thriller psychologique, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.

«Je pense que ça fera beaucoup jaser. Et c'est vraiment de grandes performances de la part des deux acteurs, Pascale Bussières et François Arnaud.»

Marjorie Vallée

Vous aimerez aussi

Trucs et astuces pour maximiser votre potager cet été
Signé l'été
Trucs et astuces pour maximiser votre potager cet été
0:00
22:59
«Ça a un peu traumatisé la région en plus de l'unir» -Martin-Thomas Côté
Signé l'été
«Ça a un peu traumatisé la région en plus de l'unir» -Martin-Thomas Côté
0:00
8:35
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé l'été

Voir tout
Quelques idées pour se sentir en vacances même à Montréal!
Rattrapage
Concept du «staycation»
Quelques idées pour se sentir en vacances même à Montréal!
Vacances : comment vaincre le stress du pré-départ ?
Rattrapage
Monde du travail
Vacances : comment vaincre le stress du pré-départ ?
«On aura droit à toute une finale» -Arcadio Marcuzzi
Rattrapage
Mondial 2026
Coupe du monde de la FIFA
«On aura droit à toute une finale» -Arcadio Marcuzzi
Quelle est la situation des différents partis à quelques mois des élections?
Rattrapage
Chronique politique
Quelle est la situation des différents partis à quelques mois des élections?
«Ça a un peu traumatisé la région en plus de l'unir» -Martin-Thomas Côté
Rattrapage
30 ans depuis le déluge du Saguenay
«Ça a un peu traumatisé la région en plus de l'unir» -Martin-Thomas Côté
«C'est un grand rendez-vous pour les humoristes du monde entier»
Rattrapage
Festival Juste pour rire
«C'est un grand rendez-vous pour les humoristes du monde entier»
Pluie battante: «Pendant deux jours ça n'arrêtait jamais» -Jean Tremblay
Rattrapage
Le déluge du Saguenay il y a 30 ans
Pluie battante: «Pendant deux jours ça n'arrêtait jamais» -Jean Tremblay
Taux directeur maintenu : la Banque du Canada joue la carte de la stabilité
Rattrapage
Fixé à 2,25 %
Taux directeur maintenu : la Banque du Canada joue la carte de la stabilité
L'Angleterre décroche la troisième place au mondial de la FIFA
Rattrapage
Mondial 2026
Actualités sportives
L'Angleterre décroche la troisième place au mondial de la FIFA
La situation des feux de forêt demeure inquiétante au Canada
Rattrapage
Revue de presse
La situation des feux de forêt demeure inquiétante au Canada
«Ils ne vont jamais réussir à faire tout ça en onze minutes»
Rattrapage
Spectacle de la mi-temps au mondial de la FIFA
«Ils ne vont jamais réussir à faire tout ça en onze minutes»
Trucs et astuces pour maximiser votre potager cet été
Rattrapage
Conseils d'une spécialiste
Trucs et astuces pour maximiser votre potager cet été
Pollution: «On voit vraiment comment ça aurait un impact ici si on ne fait rien»
Rattrapage
3 600 décès prématurés prévus d'ici 2040
Pollution: «On voit vraiment comment ça aurait un impact ici si on ne fait rien»
Homéostasie familiale: cette impression de redevenir un enfant avec ses parents
Rattrapage
Chronique société
Homéostasie familiale: cette impression de redevenir un enfant avec ses parents