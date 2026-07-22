Démêler le vrai du faux avec un expert

Et si la clé pour apaiser le stress, dire adieu au tabac ou surmonter nos peurs se trouvait simplement dans le pouvoir des mots?
Pour en savoir plus, Marie-Claude Lavallée s'entretient avec l'hypnothérapeute Danny Labrecque...
Loin de l'hypnose de spectacle, découvrez comment cette pratique millénaire s'invite aujourd'hui dans le domaine médical pour soulager divers maux du quotidien.
Est-il possible de rester coincé sous hypnose?
Tout le monde est-il réceptif?
Écoutez Danny Labrecque, hypnothérapeute, répondre aux questions, mercredi avant-midi à L'effet Lavallée.