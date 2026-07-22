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Démêler le vrai du faux avec un expert

Stress, tabagisme et phobies: que peut réellement guérir l'hypnose?

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 22 juillet 2026 12:03

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Stress, tabagisme et phobies: que peut réellement guérir l'hypnose?
L’hypnose médicale est pratiquée par des professionnels de santé pour des interventions comme l’IRM ou la chirurgie, tandis que l’hypnothérapie privée au Québec aide à modifier des comportements, mais nécessite motivation et collaboration avec d’autres spécialistes. / RFBSIP/ Adobe Stock

Et si la clé pour apaiser le stress, dire adieu au tabac ou surmonter nos peurs se trouvait simplement dans le pouvoir des mots?

Pour en savoir plus, Marie-Claude Lavallée s'entretient avec l'hypnothérapeute Danny Labrecque...

Loin de l'hypnose de spectacle, découvrez comment cette pratique millénaire s'invite aujourd'hui dans le domaine médical pour soulager divers maux du quotidien.

Est-il possible de rester coincé sous hypnose?

Tout le monde est-il réceptif? 

Écoutez Danny Labrecque, hypnothérapeute, répondre aux questions, mercredi avant-midi à L'effet Lavallée.  

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