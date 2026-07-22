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Elle rendrait même les soins médicaux plus humains

IA en médecine: «Des technologies qui permettent d'aller beaucoup plus loin»

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 22 juillet 2026 10:39

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
IA en médecine: «Des technologies qui permettent d'aller beaucoup plus loin»
L'IA agit comme une «boîte noire»: le jugement du médecin demeure essentiel pour valider les diagnostics et assumer la responsabilité légale. / La Presse Canadienne

L'intelligence artificielle (IA) s'impose de plus en plus dans le domaine de la santé.

Au-delà des diagnostics de pointe comme la détection précoce de certains cancers par le nez électronique, l'IA révolutionne le secteur en permettant la création de jumeaux numériques pour personnaliser les traitements pharmacologiques.

De plus, elle soulage les médecins de famille d'un fardeau administratif titanesque et leur permet de gagner un temps précieux qu'ils peuvent consacrer directement à leurs patients.

Écoutez Jean-François Ouellet, professeur à HEC Montréal, à ce sujet, mercredi, lors de l'émission L'effet Lavallée.

Autres sujet abordé;

  • Apprentissage des langues: même si l'IA permet de tout traduire en temps réel lors de voyages, l'apprentissage d'une langue reste crucial pour le respect, la relation humaine et la stimulation cérébrale.

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