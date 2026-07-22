Elle rendrait même les soins médicaux plus humains

L'intelligence artificielle (IA) s'impose de plus en plus dans le domaine de la santé.

Au-delà des diagnostics de pointe comme la détection précoce de certains cancers par le nez électronique, l'IA révolutionne le secteur en permettant la création de jumeaux numériques pour personnaliser les traitements pharmacologiques.

De plus, elle soulage les médecins de famille d'un fardeau administratif titanesque et leur permet de gagner un temps précieux qu'ils peuvent consacrer directement à leurs patients.

Écoutez Jean-François Ouellet, professeur à HEC Montréal, à ce sujet, mercredi, lors de l'émission L'effet Lavallée.

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