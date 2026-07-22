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Faut-il vraiment commencer à s'inquiéter?

Bouteilles d'eau et cerveau: la vérité troublante sur les microplastiques

par 98.5

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 22 juillet 2026 11:06

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Bouteilles d'eau et cerveau: la vérité troublante sur les microplastiques
Les études récentes, surtout européennes, montrent que ces particules peuvent atteindre le cerveau, le foie et les reins, provoquant une inflammation, mais les effets à long terme sur la santé humaine restent incertains. / Floren Horcajo/ Adobe Stock

Et si les microplastiques s'étaient invités bien plus près de nous qu'on ne le pensait? 

Des poissons de nos assiettes jusqu'à nos cerveaux, en passant par le piège insoupçonné de nos bouteilles d'eau en plastique, Marc Hamilton, président de l'Association des microbiologistes du Québec, fait le point sur ce que la science sait réellement aujourd'hui. 

Quels sont les vrais risques de bioaccumulation pour notre santé ? 

Comment mieux se protéger au quotidien sans sombrer dans la paranoïa? 

Écoutez Marc Hamilton, président de l’Association des microbiologistes du Québec, expliquer le tout, mercredi matin à L'effet Lavallée

«Le problème, c'est que sa dégradation crée des fines, fines poussières, plus petites qu'une bactérie. Et ce qui fait en sorte qu'on peut avoir une bioaccumulation dans notre corps. Et c'est ce qui m'inquiète.»

Marc Hamilton, président de l’Association des microbiologistes du Québec

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