Faut-il vraiment commencer à s'inquiéter?

Et si les microplastiques s'étaient invités bien plus près de nous qu'on ne le pensait?

Des poissons de nos assiettes jusqu'à nos cerveaux, en passant par le piège insoupçonné de nos bouteilles d'eau en plastique, Marc Hamilton, président de l'Association des microbiologistes du Québec, fait le point sur ce que la science sait réellement aujourd'hui.

Quels sont les vrais risques de bioaccumulation pour notre santé ?

Comment mieux se protéger au quotidien sans sombrer dans la paranoïa?

Écoutez Marc Hamilton, président de l’Association des microbiologistes du Québec, expliquer le tout, mercredi matin à L'effet Lavallée.