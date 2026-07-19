Un visionnement gratuit de la finale de la Coupe du monde de la FIFA se tiendra dimanche après-midi, au Quartier des spectacles à Montréal.
Le Festival Juste pour rire prendra donc une petite pause pour laisser place au match, avant de reprendre en soirée.
Écoutez Sylvain Parent-Bédard, président du festival Juste pour rire et de ComediHa !, en discuter dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.
«Les gens sont réjouis. On aura du staff, des joueuses des Roses, plusieurs humoristes, et la communauté artistique sera là. C'est pour les citoyens et c'est gratuit. On va venir fêter ça en grand.»
Le président du festival Juste pour rire et de ComediHa ! discute également du grand rassemblement de l'humour qui bat de son plein, et de sa renommée à travers le monde.
«L'âme de Montréal, la restauration, le côté de camps de vacances, les hôtels, l'aspect francophone en Amérique du Nord avec le fleuve Saint-Laurent... les gens aiment venir ici, performer ici, puis se retrouver ici. Donc c'est un grand rendez-vous pour les humoristes du monde entier.»