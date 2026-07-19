Un visionnement gratuit de la finale de la Coupe du monde de la FIFA se tiendra dimanche après-midi, au Quartier des spectacles à Montréal.

Le Festival Juste pour rire prendra donc une petite pause pour laisser place au match, avant de reprendre en soirée.

Écoutez Sylvain Parent-Bédard, président du festival Juste pour rire et de ComediHa !, en discuter dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.