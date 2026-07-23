Une pratique nécessaire

Avec l’augmentation du coût de la vie et la difficulté d’accès aux logements, la gestion de nos finances personnelles peut devenir une véritable source d’angoisse.

Au moins la moitié des Québécois aurait peur de manquer d’argent une fois à la retraite.

Écoutez Martine Berthelet, coach en planification financière, analyser le tout, jeudi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

La professionnelle insiste notamment sur l'importance de commencer à épargner tôt, mais aussi sur les bienfaits des budgets pour mieux gérer ses dépenses, même avec de petits revenus.