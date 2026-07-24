Le micromanagement au travail

L’absence des patrons pendant l’été modifie la dynamique de travail.

Bien que le vieux dicton suggère un relâchement, l’expert Jean-François Bertholet explique que cela favorise souvent la productivité.

Sans l’interruption constante ou le micromanagement d'un supérieur, les employés gagnent un sentiment d’autonomie essentiel à leur bien-être.

Ils avancent plus rapidement sur leurs dossiers, libérés de la pression et des demandes excessives...

Écoutez Jean-François Bertholet, spécialiste du monde du travail et en développement du leadership, consultant, enseignant à HEC Montréal, vendredi au micro de Marie-Claude Lavallée.