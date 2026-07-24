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Le micromanagement au travail

Comment l'absence du boss stimule l'autonomie et l'efficacité des employés

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 24 juillet 2026 10:45

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Comment l'absence du boss stimule l'autonomie et l'efficacité des employés
L’absence des patrons en vacances d’été peut parfois améliorer la productivité et l’autonomie des employés, en réduisant le micromanagement et la pression. / Prostock-studio/ Adobe Stock

L’absence des patrons pendant l’été modifie la dynamique de travail.

Bien que le vieux dicton suggère un relâchement, l’expert Jean-François Bertholet explique que cela favorise souvent la productivité.

Sans l’interruption constante ou le micromanagement d'un supérieur, les employés gagnent un sentiment d’autonomie essentiel à leur bien-être.

Ils avancent plus rapidement sur leurs dossiers, libérés de la pression et des demandes excessives... 

Écoutez Jean-François Bertholet, spécialiste du monde du travail et en développement du leadership, consultant, enseignant à HEC Montréal, vendredi au micro de Marie-Claude Lavallée. 

«Certains patrons craignent que les souris dansent quand ils s'absentent. Ils devraient peut-être davantage s'inquiéter quand elles cessent de danser dès qu'ils reviennent.»

Jean-François Bertholet

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