Le micromanagement au travail

L’absence des patrons pendant l’été modifie la dynamique de travail.
Bien que le vieux dicton suggère un relâchement, l’expert Jean-François Bertholet explique que cela favorise souvent la productivité.
Sans l’interruption constante ou le micromanagement d'un supérieur, les employés gagnent un sentiment d’autonomie essentiel à leur bien-être.
Ils avancent plus rapidement sur leurs dossiers, libérés de la pression et des demandes excessives...
Écoutez Jean-François Bertholet, spécialiste du monde du travail et en développement du leadership, consultant, enseignant à HEC Montréal, vendredi au micro de Marie-Claude Lavallée.
«Certains patrons craignent que les souris dansent quand ils s'absentent. Ils devraient peut-être davantage s'inquiéter quand elles cessent de danser dès qu'ils reviennent.»