Le Parti libéral du Québec (PLQ) se dissocie des propos tenus sur les réseaux sociaux par son candidat dans Gouin, Michel Savard.
Dans un commentaire du 7 février obtenu en exclusivité par Cogeco Nouvelles, le candidat qualifie notamment le Parti québécois «d'aberration d'extrême-droite sous PSPP».
Il a également affirmé que «tous ceux et celles qui suivent cet être mégalomane sont — malgré leur bonne foi — des petits nazis sans envergure».
Joint par Cogeco Nouvelles, le candidat dit regretter ses propos et présente ses excuses.
Dans une déclaration sur sa page Facebook, Michel Savard reconnaît avoir dépassé les bornes à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.
Il affirme avoir depuis cheminé dans sa manière de débattre, reconnaissant que de réduire ses adversaires à de simples étiquettes était une erreur.
Le Parti libéral dit accepter les excuser de son candidat et croire en son cheminement.
Quant au chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, il n'a pas souhaité commenter l'affaire.