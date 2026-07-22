Le Parti libéral du Québec (PLQ) se dissocie des propos tenus sur les réseaux sociaux par son candidat dans Gouin, Michel Savard.

Dans un commentaire du 7 février obtenu en exclusivité par Cogeco Nouvelles, le candidat qualifie notamment le Parti québécois «d'aberration d'extrême-droite sous PSPP».

