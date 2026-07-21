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Tarifs américains et impact sur l'économie d'ici

«Ma préoccupation, c'est que nos entreprises déménagent du côté américain»

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11:06

Entendu dans

Le midi

le 21 juillet 2026 12:38

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«Ma préoccupation, c'est que nos entreprises déménagent du côté américain»
Donald Trump / (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Face aux nouvelles menaces tarifaires brandies par Donald Trump, les entreprises québécoises réclament une résolution rapide du conflit commercial pour mettre fin à un climat d'instabilité néfaste.

Même si les secteurs visés par les dernières annonces exportent peu vers les États-Unis, la baisse des investissements et du PIB manufacturier démontre l'impact concret de cette incertitude sur l'économie du Québec.

La présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Véronique Proulx, craint particulièrement la délocalisation de la production vers le marché américain.

Écoutez Véronique Proulx faire le point, mardi midi, à l'émission de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

«Ma préoccupation, c'est que nos entreprises déménagent du côté américain [...] Une fois qu'ils déménagent du côté américain, on n'est pas capable de récupérer ces investissements-là.»

Véronique Proulx

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