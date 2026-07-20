Le phénomène «Timeleft»

Pour briser la solitude et élargir son réseau d'amis, l'application Timeleft propose de réunir six inconnus autour d'une table de restaurant tous les mercredis soir.

Ce concept de soupers mystères est désormais offert dans 160 villes à travers le monde.

Écoutez la chroniqueuse Marie-Hélène Dufays Marinescu partager son expérience à l'émission de Marie-Claude Lavallée.