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Le phénomène «Timeleft»

Un souper avec des inconnus pour vaincre la solitude

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 20 juillet 2026 11:01

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Un souper avec des inconnus pour vaincre la solitude
L'effet Lavallée / Cogeco Média

Pour briser la solitude et élargir son réseau d'amis, l'application Timeleft propose de réunir six inconnus autour d'une table de restaurant tous les mercredis soir.

Ce concept de soupers mystères est désormais offert dans 160 villes à travers le monde.

Écoutez la chroniqueuse Marie-Hélène Dufays Marinescu partager son expérience à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

«C'était un peu comme une sorte d'expérience sociale [...], j'étais un peu stressée au début, ce qui est normal puisqu'on rencontre quand même cinq inconnus.»

Marie-Hélène Dufays Marinescu

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