Spectacle de la mi-temps au mondial de la FIFA

Pour la première fois de l’histoire, un spectacle de la mi-temps sera présenté lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA.

Sur scène se retrouveront notamment les chanteurs Justin Bieber, Madonna et Shakira, le groupe Coldplay et BTS. Est-ce vraiment possible de réaliser ce spectacle d'envergure dans la contrainte de temps de 11 minutes annoncée par la FIFA? Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, n'en est pas si certain.

Écoutez ses impressions au sujet de ce spectacle qui s'annonce grandiose, dimanche, au micro de l'animateur Jeffrey Subranni.