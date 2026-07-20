 Aller au contenu
Un choix audacieux

Vivre en communauté: l'alternative inspirante de la Maison Laurier

par 98.5

0:00
31:54

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 20 juillet 2026 10:55

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Vivre en communauté: l'alternative inspirante de la Maison Laurier
L'effet Lavallée / Cogeco Média

Face à l'explosion du coût de la vie et à l'isolement moderne, certains Montréalais font le choix audacieux de la communauté intentionnelle.

C'est le cas des résidents de la Maison Laurier, un collectif qui partage bien plus qu'un simple toit dans le Plateau Mont-Royal.

Entre la mise en commun des ressources, la répartition des tâches ménagères et la pratique du glanage urbain (dumpster diving), les membres organisent leur quotidien autour de valeurs écologiques et d'entraide.

Pour eux, ce mode de vie alternatif est autant un besoin qu'une réponse concrète au modèle de consommation actuel.

Écoutez Nathan Mascaro, Arielle Trottier et Viva aborder le tout, lundi avant-midi, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

Autres sujets traités:

  • Le fonctionnement des tâches ménagères et la gestion des conflits au quotidien;
  • La quête d'autonomie financière et le rejet du modèle capitaliste traditionnel;
  • La possibilité de trouver des moments de solitude au sein du collectif.

Vous aimerez aussi

L'Ozempic et les médicaments GLP-1: du dopage dans le monde du sport?
Le midi
L'Ozempic et les médicaments GLP-1: du dopage dans le monde du sport?
0:00
11:06
Déluge du Saguenay: le témoignage poignant d'un survivant 30 ans plus tard
Cantin le matin
Déluge du Saguenay: le témoignage poignant d'un survivant 30 ans plus tard
0:00
6:51
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'effet Lavallée

Voir tout
L'affaire Jasbir et la réincarnation: entre science et croyances
Rattrapage
Inde
L'affaire Jasbir et la réincarnation: entre science et croyances
«C'est pas la chaleur qui fait augmenter la libido, mais la lumière, le Soleil»
Rattrapage
Chromosome Y en péril et désir d'été
«C'est pas la chaleur qui fait augmenter la libido, mais la lumière, le Soleil»
Un souper avec des inconnus pour vaincre la solitude
Rattrapage
Le phénomène «Timeleft»
Un souper avec des inconnus pour vaincre la solitude
«Le titre est tout faux, je ne suis pas radiée» -Sylvie Lavallée
Rattrapage
Article inexacte avec informations manquantes
«Le titre est tout faux, je ne suis pas radiée» -Sylvie Lavallée
Chaleur et pluie: l'été record des fourmis au Québec
Rattrapage
Comment se débarrasser des bestioles nuisibles?
Chaleur et pluie: l'été record des fourmis au Québec
L'ennui: «Ça permet d'accéder à ce que l'on ressent profondément»
Rattrapage
Sentiment inconfortable, mais nécessaire
L'ennui: «Ça permet d'accéder à ce que l'on ressent profondément»
Festivals: «On fait des choses qu'on ne peut pas faire d'habitude»
Rattrapage
Vacances d'été
Festivals: «On fait des choses qu'on ne peut pas faire d'habitude»
Deux tapons au Japon: prendre son temps et en profiter
Rattrapage
Série de 10 épisodes
Deux tapons au Japon: prendre son temps et en profiter
Masculinité, virilité et masculinisme : comment dialoguer avec les jeunes?
Rattrapage
L'expérience des «barber shops»
Masculinité, virilité et masculinisme : comment dialoguer avec les jeunes?
Voitures chinoises: une espionne dans votre garage?
Rattrapage
Voitures connectées
Voitures chinoises: une espionne dans votre garage?
Justin Trudeau: futur consultant en communication à Los Angeles?
Rattrapage
Selon les dernières rumeurs
Justin Trudeau: futur consultant en communication à Los Angeles?
Une innovation de chez nous pour révolutionner le traitement des eaux
Rattrapage
Consommation
Une innovation de chez nous pour révolutionner le traitement des eaux
Les blessures de l'été: les cas les plus fréquents d'un orthopédiste
Rattrapage
À vélo et à pied
Les blessures de l'été: les cas les plus fréquents d'un orthopédiste
Le français au Québec: «On s'est longtemps autoflagellé» -Guy Bertrand
Rattrapage
Français québécois et européen
Le français au Québec: «On s'est longtemps autoflagellé» -Guy Bertrand