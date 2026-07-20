Un choix audacieux

Face à l'explosion du coût de la vie et à l'isolement moderne, certains Montréalais font le choix audacieux de la communauté intentionnelle.

C'est le cas des résidents de la Maison Laurier, un collectif qui partage bien plus qu'un simple toit dans le Plateau Mont-Royal.

Entre la mise en commun des ressources, la répartition des tâches ménagères et la pratique du glanage urbain (dumpster diving), les membres organisent leur quotidien autour de valeurs écologiques et d'entraide.

Pour eux, ce mode de vie alternatif est autant un besoin qu'une réponse concrète au modèle de consommation actuel.

Écoutez Nathan Mascaro, Arielle Trottier et Viva aborder le tout, lundi avant-midi, à l'émission de Marie-Claude Lavallée.

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