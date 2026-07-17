Article inexacte avec informations manquantes

De retour sur les ondes du 98.5 après ses vacances, la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée a tenu à rectifier une fausse information diffusée récemment concernant sa situation professionnelle.

Elle affirme ne pas être radiée de l'Ordre des sexologues du Québec, contrairement à ce qui a été rapporté. Elle précise être actuellement en processus d'appel à la suite d'une sanction disciplinaire liée à sa participation à une émission de télé-réalité.

Mme Lavallée conteste notamment l'interprétation de la notion de «client», au cœur du litige qui sera entendu devant le Tribunal des professions.

Écoutez la sexologue et psychothérapeute remettre les pendule à l'heure sur sa situation, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.