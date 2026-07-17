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Article inexacte avec informations manquantes

«Le titre est tout faux, je ne suis pas radiée» -Sylvie Lavallée

par 98.5

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 17 juillet 2026 12:14

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
«Le titre est tout faux, je ne suis pas radiée» -Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée / Cogeco Média

De retour sur les ondes du 98.5 après ses vacances, la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée a tenu à rectifier une fausse information diffusée récemment concernant sa situation professionnelle.

Elle affirme ne pas être radiée de l'Ordre des sexologues du Québec, contrairement à ce qui a été rapporté. Elle précise être actuellement en processus d'appel à la suite d'une sanction disciplinaire liée à sa participation à une émission de télé-réalité.

Mme Lavallée conteste notamment l'interprétation de la notion de «client», au cœur du litige qui sera entendu devant le Tribunal des professions.

Écoutez la sexologue et psychothérapeute remettre les pendule à l'heure sur sa situation, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.

«J'ai eu la mauvaise surprise de voir le titre tout faux selon lequel j'étais radiée pendant quatre mois. L'article a manqué de discernement et, surtout, le journaliste ne m'a pas appelé pour connaître mon point de vue. C'est sûr que, dans cette émission-là, je suis connue et engagée comme sexologue, psychothérapeute. Mais ça ne veut pas dire que j'offre ce service-là. Le litige que je vais défendre au Tribunal des professions, c'est : qu'est-ce qu'un client?»

Sylvie Lavallée

Autre sujets dans la chronique: 

  • Pourquoi choisit-on plusieurs fois de suite le mauvais partenaire?
  • Les disputes de couples pendant les vacances

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