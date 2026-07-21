La planète LHS 1140b suscite un vif intérêt chez les astronomes. Située dans la zone habitable de son étoile, cette «Super-Terre» rocheuse posséderait des conditions qui pourraient permettre la présence d'eau liquide.

De plus, des observations récentes suggèrent la présence d'une atmosphère composée d'hélium qui s'en échapperait, ce qui en fait une candidate prometteuse dans la recherche de signes de vie extraterrestre.

Écoutez l'astrophysicienne et directrice adjointe de l’institut Trottier de recherche des exoplanètes, Nathalie Ouellette, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.