Une minute de rire et vibrants hommages

L'équipe de La Petite Vie a été intronisée de belle façon au Temple de la renommée Juste pour rire.

Marquée par l'absence de Marc Messier, décédé récemment, la soirée a donné lieu à une minute de rire en son honneur ainsi qu'à de vibrants hommages, notamment celui de Claude Meunier.

Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

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