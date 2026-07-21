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Une minute de rire et vibrants hommages

Hommage touchant à La Petite Vie et nouvelles du cinéma québécois

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 21 juillet 2026 06:37

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Hommage touchant à La Petite Vie et nouvelles du cinéma québécois
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

L'équipe de La Petite Vie a été intronisée de belle façon au Temple de la renommée Juste pour rire.

Marquée par l'absence de Marc Messier, décédé récemment, la soirée a donné lieu à une minute de rire en son honneur ainsi qu'à de vibrants hommages, notamment celui de Claude Meunier.

Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Autres sujets traités:

  • Décision de la famille de Marc Messier de ne pas tenir de funérailles nationales;
  • Première mondiale du film sur Gilles Villeneuve au Festival international du film de Toronto (TIFF);
  • Excellent démarrage au box-office pour le film 125, rue des Malaise de Louis Bélanger.

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