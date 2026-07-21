Une minute de rire et vibrants hommages

L'équipe de La Petite Vie a été intronisée de belle façon au Temple de la renommée Juste pour rire.
Marquée par l'absence de Marc Messier, décédé récemment, la soirée a donné lieu à une minute de rire en son honneur ainsi qu'à de vibrants hommages, notamment celui de Claude Meunier.
Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.
Autres sujets traités:
- Décision de la famille de Marc Messier de ne pas tenir de funérailles nationales;
- Première mondiale du film sur Gilles Villeneuve au Festival international du film de Toronto (TIFF);
- Excellent démarrage au box-office pour le film 125, rue des Malaise de Louis Bélanger.