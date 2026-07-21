Présente au Salon de l'aéronautique de Farnborough à Londres, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, dresse le bilan des opportunités économiques pour la métropole.

Elle souligne l'importance d'un écosystème unifié regroupant Montréal, Longueuil et Mirabel pour attirer les investissements internationaux, notamment dans le secteur de la défense et de la mobilité aériennes.

Écoutez la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

En lien avec ces démarches, la mairesse se réjouit de l'arrivée du cabinet-conseil Mace Consult à Montréal, un projet créateur d'une centaine d'emplois.

Face aux tensions commerciales et aux tarifs imposés par l'administration américaine, elle soutient que la stabilité, la prévisibilité et le talent de la région métropolitaine demeurent des atouts majeurs.