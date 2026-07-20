Une vision ambitieuse pour le site de Mirabel

En direct du prestigieux Salon de l’aéronautique de Farnborough à Londres, le président-directeur général d'Aéroports de Montréal (ADM), Yves Beauchamp, détaille la vision ambitieuse de l'organisme pour le site de Mirabel.

L'objectif est de transformer le secteur en un pôle technologique de pointe, nommé YMX Innovation, axé notamment sur la mobilité aérienne avancée, les drones et la défense.

Écoutez le président-directeur général d’ADM, Yves Beauchamp, à l'émission de Philippe Cantin.

Alors que le site compte déjà plus de 40 entreprises et environ 8 000 travailleurs, M. Beauchamp estime que le potentiel de croissance demeure colossal pour les prochaines années.