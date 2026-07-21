Une vaste méta-analyse révèle qu'une consommation modérée de café — soit entre 3 et 5 tasses par jour — ne nuit pas à la santé et serait même associée à une réduction des risques de maladies cardiovasculaires et de diabète.

Les bénéfices observés s'expliqueraient notamment par la présence de polyphénols, des antioxydants puissants également présents, entre autres, dans le décaféiné.

Écoutez la nutritionniste et diététiste, Nancy Croteau, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Toutefois, la spécialiste nuance ces conclusions, rappelant qu'il s'agit d'études d'observation et non d'essais cliniques contrôlés.

Elle met également en garde contre les boissons énergisantes qui, contrairement au café traditionnel, contiennent de fortes doses de caféine combinées à de la taurine, ce qui augmente le risque de problèmes cardiovasculaires.

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