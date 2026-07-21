Fin du dédoublement

Un accord de principe entre Québec et Ottawa met fin au dédoublement des évaluations environnementales pour les grands projets de développement, notamment dans les secteurs minier et énergétique.

La ministre de l'Environnement, Pascale Déry, explique que le régime québécois servira désormais d'évaluation unique pour la grande majorité des projets.

Cette mesure vise à éliminer les délais et les coûts additionnels subis par les investisseurs, tout en maintenant des standards environnementaux rigoureux.

La ministre assure que le Québec ne cède aucun pouvoir et renforce plutôt son autonomie sur son territoire.

Écoutez Pascale Déry, ministre de l’Environnement, expliquer le tout mardi matin au micro de Philippe Cantin.