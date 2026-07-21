En dernière position dans leur division

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Blue Jays de Toronto: qu’est-ce qui explique cette saison catastrophique?

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 21 juillet 2026 08:57

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Alex Agostino
Alex Agostino

et autres

Blue Jays de Toronto: qu’est-ce qui explique cette saison catastrophique?
Alex Agostino / Cogeco Média

Au lendemain du Match des étoiles et à l'approche de la date limite des transactions dans le baseball majeur, l'analyste Alex Agostino pose un regard critique sur la saison très décevante des Blue Jays de Toronto.

Alors que l'équipe frôlait les sommets l'an dernier, la formation torontoise accumule les ratés, plombée par les blessures et les baisses de régime.

Les performances en chute libre de la vedette Vladimir Guerrero Jr., qui éprouve des ennuis de puissance flagrants, soulèvent d'importantes questions.

À l'aube du 3 août, Toronto semble se diriger vers un rôle de vendeur...

Écoutez Alex Agostino, analyste de baseball au 98.5, répondre à la question, mardi à Cantin le matin

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