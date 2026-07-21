En dernière position dans leur division

Au lendemain du Match des étoiles et à l'approche de la date limite des transactions dans le baseball majeur, l'analyste Alex Agostino pose un regard critique sur la saison très décevante des Blue Jays de Toronto.

Alors que l'équipe frôlait les sommets l'an dernier, la formation torontoise accumule les ratés, plombée par les blessures et les baisses de régime.

Les performances en chute libre de la vedette Vladimir Guerrero Jr., qui éprouve des ennuis de puissance flagrants, soulèvent d'importantes questions.

À l'aube du 3 août, Toronto semble se diriger vers un rôle de vendeur...

Écoutez Alex Agostino, analyste de baseball au 98.5, répondre à la question, mardi à Cantin le matin.