Face aux nouvelles menaces de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers de 50% sur de nombreux produits canadiens, Québec réagit fermement tout en appelant à la prudence.

Le gouvernement estime qu'il n'y a eu aucune provocation justifiant cette nouvelle salve américaine.

Écoutez le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Il rappelle que le Québec continue de soutenir ses entreprises et de miser sur la diversification de ses marchés, notamment vers l'Europe et l'OTAN, pour contrer l'incertitude économique.