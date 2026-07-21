 Aller au contenu
Nouvelles menaces de Donald Trump

Tarifs de 50%: une mesure «injustifiée et préoccupante» -Christopher Skeete

par 98.5

0:00
7:10

Entendu dans

Cantin le matin

le 21 juillet 2026 08:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Tarifs de 50%: une mesure «injustifiée et préoccupante» -Christopher Skeete
Tarifs de 50%: une mesure «injustifiée et préoccupante» -Christopher Skeete / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Face aux nouvelles menaces de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers de 50% sur de nombreux produits canadiens, Québec réagit fermement tout en appelant à la prudence.

Le gouvernement estime qu'il n'y a eu aucune provocation justifiant cette nouvelle salve américaine.

Écoutez le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Il rappelle que le Québec continue de soutenir ses entreprises et de miser sur la diversification de ses marchés, notamment vers l'Europe et l'OTAN, pour contrer l'incertitude économique.

«C'est non seulement des tarifs injustifiés et préoccupants, mais c'est aussi inattendu. Il y a pas eu de provocation, il y a pas eu d'incident et donc pour ma part, on voit une continuité dans le climat d'incertitude que provoquent nos voisins américains.»

Christopher Skeete

Le ministre réitère également que la défense de la gestion de l'offre reste non négociable pour le Québec.

Autres sujets traités:

  • La décision de restreindre la vente d'alcool américain en réponse aux taxes imposées par les États-Unis;
  • La levée récente des barrières au commerce interprovincial pour favoriser les entreprises québécoises;
  • Les attentes du Québec envers le gouvernement fédéral lors du Conseil de la fédération à Charlottetown.

Vous aimerez aussi

«Ça s'inscrit dans un plan pour prendre plus de contrôle fédéral»
Le Québec maintenant
«Ça s'inscrit dans un plan pour prendre plus de contrôle fédéral»
0:00
12:16
Pont de Gênes: lourdes peines de prison pour des ex-hauts responsables en Italie
Le matin
Pont de Gênes: lourdes peines de prison pour des ex-hauts responsables en Italie
0:00
6:43
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
Le café est-il vraiment finalement bon pour la santé?
Rattrapage
Une consommation modérée
Le café est-il vraiment finalement bon pour la santé?
Nouvel album de Matt Lang: l’artiste québécois prêt à conquérir l’international
Rattrapage
Succès du country au Québec
Nouvel album de Matt Lang: l’artiste québécois prêt à conquérir l’international
L'influence des réseaux sociaux sur nos vacances d'été
Rattrapage
Pression sur l'image corporelle
L'influence des réseaux sociaux sur nos vacances d'été
Blue Jays de Toronto: qu’est-ce qui explique cette saison catastrophique?
Rattrapage
En dernière position dans leur division
Blue Jays de Toronto: qu’est-ce qui explique cette saison catastrophique?
Une «Super-Terre» potentiellement habitable découverte à 48 années-lumière
Rattrapage
Un vif intérêt chez les astronomes
Une «Super-Terre» potentiellement habitable découverte à 48 années-lumière
Victoire de l'Espagne: défilé historique à Madrid et incendie au nord
Rattrapage
Mondial 2026
Près de deux millions de personnes en liesse
Victoire de l'Espagne: défilé historique à Madrid et incendie au nord
Piscines privées: un coût réel souvent sous-estimé
Rattrapage
Considérations environnementales
Piscines privées: un coût réel souvent sous-estimé
Plateformes de streaming: comment mieux faire rayonner la musique d'ici?
Rattrapage
Musique québécoise
Plateformes de streaming: comment mieux faire rayonner la musique d'ici?
Sécurité routière: le bilan s'alourdit en pleines vacances de la construction
Rattrapage
Huit personnes ont perdu la vie
Sécurité routière: le bilan s'alourdit en pleines vacances de la construction
Fouilles en centre jeunesse: la DPJ veut réduire ces mesures très intrusives
Rattrapage
Plus de 22 000 fouilles complètes en quatre ans
Fouilles en centre jeunesse: la DPJ veut réduire ces mesures très intrusives
Évaluations environnementales: Québec et Ottawa concluent une entente historique
Rattrapage
Fin du dédoublement
Évaluations environnementales: Québec et Ottawa concluent une entente historique
Mission économique à Londres: l'aérospatiale montréalaise à l'honneur
Rattrapage
Salon de l'aéronautique de Farnborough à Londres
Mission économique à Londres: l'aérospatiale montréalaise à l'honneur
Tarifs de Trump: «Il veut affaiblir le Canada pour mieux l'asservir»
Rattrapage
Guerre commerciale
Tarifs de Trump: «Il veut affaiblir le Canada pour mieux l'asservir»
Menace tarifaire de Donald Trump: quel impact sur la politique québécoise?
Rattrapage
Guerre commerciale
Menace tarifaire de Donald Trump: quel impact sur la politique québécoise?