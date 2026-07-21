Face aux nouvelles menaces de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers de 50% sur de nombreux produits canadiens, Québec réagit fermement tout en appelant à la prudence.
Le gouvernement estime qu'il n'y a eu aucune provocation justifiant cette nouvelle salve américaine.
Écoutez le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.
Il rappelle que le Québec continue de soutenir ses entreprises et de miser sur la diversification de ses marchés, notamment vers l'Europe et l'OTAN, pour contrer l'incertitude économique.
«C'est non seulement des tarifs injustifiés et préoccupants, mais c'est aussi inattendu. Il y a pas eu de provocation, il y a pas eu d'incident et donc pour ma part, on voit une continuité dans le climat d'incertitude que provoquent nos voisins américains.»
Le ministre réitère également que la défense de la gestion de l'offre reste non négociable pour le Québec.
Autres sujets traités:
- La décision de restreindre la vente d'alcool américain en réponse aux taxes imposées par les États-Unis;
- La levée récente des barrières au commerce interprovincial pour favoriser les entreprises québécoises;
- Les attentes du Québec envers le gouvernement fédéral lors du Conseil de la fédération à Charlottetown.