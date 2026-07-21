Alors que huit personnes ont perdu la vie sur les routes du Québec depuis le début des vacances de la construction, le bilan routier demeure particulièrement préoccupant.

Face à cette situation dramatique, les autorités et experts rappellent l'importance capitale de la prévention et de la prudence au volant pour éviter un nouvel été meurtrier.

Écoutez le directeur de la sécurité routière chez CAA Québec, André Durocher, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Selon lui, la responsabilité repose d'abord et avant tout sur l'attitude des automobilistes au volant.