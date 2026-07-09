Une première saison

Le célèbre jeu de société Hitster va être adapté à la télévision québécoise. Pour cette première saison, l'équipe est à la recherche de candidats passionnés de musique et de blind tests.

Pour s'inscrire, il faut être âgé de 18 ans ou plus, et soumettre une courte vidéo de présentation simple et originale avant le 14 août. Les tournages se dérouleront entre novembre et décembre.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Catherine Brisson.

Autre sujet traité: