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50% sur plusieurs produits

Trump impose de nouveaux tarifs douaniers au Canada

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 juillet 2026 17:49

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Catherine Lévesque
Catherine Lévesque
Trump impose de nouveaux tarifs douaniers au Canada
Catherine Lévesque / Cogeco Média

Vin, bâtons de hockey et ciment: le président américain Donald Trump a annoncé lundi après-midi le déploiement de nouveaux tarifs douaniers de 50% sur plusieurs produits canadiens pour répondre au «traitement discriminatoire des produits américains» par le Canada.

Fait inquiétant, plusieurs des produits ciblés sont des biens habituellement inclus dans l'ACEUM.

Cette nouvelle survient quelques jours après que Trump ait menacé d'imposer de nouveaux tarifs au Canada pour sa «mauvaise gestion» des feux de forêt.

Écoutez l'analyste politique Catherine Lévesque à ce sujet en compagnie de l'animatrice Catherine Brisson.

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