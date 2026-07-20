L'esprit sportif déficient de l'Argentine critiqué

L'Espagne a été couronnée championne de la Coupe du monde après une victoire de 1 à 0 contre l'Argentine, marquant la fin d'une finale décrite par l'analyste Vincent Destouches comme l'une des moins spectaculaires de l'histoire récente.

Défensivement irréprochable avec un seul but encaissé en huit matchs, la formation espagnole a complètement étouffé des Argentins incapables de tenter le moindre tir en temps réglementaire.

L'analyste dénonce également le manque d'esprit sportif de la sélection argentine après le coup de sifflet final et dresse un bilan mitigé du tournoi, assombri par de multiples scandales d'accès et d'ingérence politique.

Écoutez Vincent Destouches, expert soccer au 98.5, brosser le portrait final de la Coupe du monde, lundi, au micro de Jean-Michel Bourque et Philippe Cantin.