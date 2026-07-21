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Pression sur l'image corporelle

L'influence des réseaux sociaux sur nos vacances d'été

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 21 juillet 2026 09:18

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Marie-Rose Sirois-Bruneau
L'influence des réseaux sociaux sur nos vacances d'été
L'influence des réseaux sociaux sur nos vacances d'été / Adobe Stock

À l'approche des vacances, les plateformes numériques modifient notre rapport à la saison estivale en accentuant la pression sur l'image corporelle, mais elles peuvent aussi devenir un outil positif de découverte locale.

Écoutez la chroniqueuse Marie-Rose Sirois-Bruneau aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

En examinant les tendances sur les plateformes comme TikTok ou Instagram, la chroniqueuse remarque une persistance des diktats esthétiques et de la culture de la diète, incitant à obtenir un corps spécifique pour l'été.

«Le corps d'été parfait et le corps de maillot parfait, c'est tous les corps. C'est tous les gens, c'est toutes les personnes qui veulent le faire. C'est important et pour vous aider là-dedans là, pour enlever un peu de pression, diversifiez les comptes et les personnes que vous suivez.»

Marie-Rose Sirois-Bruneau

Elle souligne toutefois que les réseaux sociaux permettent également d'encourager le tourisme local au Québec, de dénicher de bonnes adresses ou de planifier des activités à moindre coût.

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