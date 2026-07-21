À l'approche des vacances, les plateformes numériques modifient notre rapport à la saison estivale en accentuant la pression sur l'image corporelle, mais elles peuvent aussi devenir un outil positif de découverte locale.

Écoutez la chroniqueuse Marie-Rose Sirois-Bruneau aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

En examinant les tendances sur les plateformes comme TikTok ou Instagram, la chroniqueuse remarque une persistance des diktats esthétiques et de la culture de la diète, incitant à obtenir un corps spécifique pour l'été.