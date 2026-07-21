 Aller au contenu
Près de deux millions de personnes en liesse

Victoire de l'Espagne: défilé historique à Madrid et incendie au nord

par 98.5

0:00
5:46

Entendu dans

Cantin le matin

le 21 juillet 2026 08:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Victoire de l'Espagne: défilé historique à Madrid et incendie au nord
Des supporters brandissent des fumigènes lors des célébrations sur la place de Cybèle à Madrid, le lundi 20 juillet 2026, après la victoire de l'Espagne sur l'Argentine en finale de la Coupe du monde à East Rutherford (New Jersey), près de New York. / (AP Photo/Bernat Armangue)

Au lendemain du sacre de l'Espagne à la Coupe du monde de la FIFA, le journaliste indépendant Romain Chauvet dresse le bilan des festivités à Madrid.

Il rapporte que près de deux millions de personnes se sont rassemblées dans les rues de la capitale pour accueillir leurs héros et célébrer toute la nuit dans la joie, malgré un tragique accident dans l'ouest du pays.

Le journaliste fait également le point sur la situation au nord de Madrid, où plus de 29 000 hectares ont été ravagés par un grave incendie de forêt, alors qu'une nouvelle vague de chaleur accablante frappe l'Espagne.

Écoutez Romain Chauvet, journaliste indépendant , brosser le portrait à Madrid, mardi au micro de Philippe Cantin.

Vous aimerez aussi

«L'Espagne a le don de rendre ses adversaires mauvais» -Vincent Destouches
Les amateurs de sports
«L'Espagne a le don de rendre ses adversaires mauvais» -Vincent Destouches
0:00
17:13
Les coulisses de la finale de la Coupe du monde avec Meeker Guerrier
Le Québec maintenant
Les coulisses de la finale de la Coupe du monde avec Meeker Guerrier
0:00
6:52
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
Le café est-il vraiment finalement bon pour la santé?
Rattrapage
Une consommation modérée
Le café est-il vraiment finalement bon pour la santé?
Nouvel album de Matt Lang: l’artiste québécois prêt à conquérir l’international
Rattrapage
Succès du country au Québec
Nouvel album de Matt Lang: l’artiste québécois prêt à conquérir l’international
L'influence des réseaux sociaux sur nos vacances d'été
Rattrapage
Pression sur l'image corporelle
L'influence des réseaux sociaux sur nos vacances d'été
Blue Jays de Toronto: qu’est-ce qui explique cette saison catastrophique?
Rattrapage
En dernière position dans leur division
Blue Jays de Toronto: qu’est-ce qui explique cette saison catastrophique?
Une «Super-Terre» potentiellement habitable découverte à 48 années-lumière
Rattrapage
Un vif intérêt chez les astronomes
Une «Super-Terre» potentiellement habitable découverte à 48 années-lumière
Piscines privées: un coût réel souvent sous-estimé
Rattrapage
Considérations environnementales
Piscines privées: un coût réel souvent sous-estimé
Plateformes de streaming: comment mieux faire rayonner la musique d'ici?
Rattrapage
Musique québécoise
Plateformes de streaming: comment mieux faire rayonner la musique d'ici?
Sécurité routière: le bilan s'alourdit en pleines vacances de la construction
Rattrapage
Huit personnes ont perdu la vie
Sécurité routière: le bilan s'alourdit en pleines vacances de la construction
Fouilles en centre jeunesse: la DPJ veut réduire ces mesures très intrusives
Rattrapage
Plus de 22 000 fouilles complètes en quatre ans
Fouilles en centre jeunesse: la DPJ veut réduire ces mesures très intrusives
Tarifs de 50%: une mesure «injustifiée et préoccupante» -Christopher Skeete
Rattrapage
Nouvelles menaces de Donald Trump
Tarifs de 50%: une mesure «injustifiée et préoccupante» -Christopher Skeete
Évaluations environnementales: Québec et Ottawa concluent une entente historique
Rattrapage
Fin du dédoublement
Évaluations environnementales: Québec et Ottawa concluent une entente historique
Mission économique à Londres: l'aérospatiale montréalaise à l'honneur
Rattrapage
Salon de l'aéronautique de Farnborough à Londres
Mission économique à Londres: l'aérospatiale montréalaise à l'honneur
Tarifs de Trump: «Il veut affaiblir le Canada pour mieux l'asservir»
Rattrapage
Guerre commerciale
Tarifs de Trump: «Il veut affaiblir le Canada pour mieux l'asservir»
Menace tarifaire de Donald Trump: quel impact sur la politique québécoise?
Rattrapage
Guerre commerciale
Menace tarifaire de Donald Trump: quel impact sur la politique québécoise?