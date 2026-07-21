Près de deux millions de personnes en liesse

Au lendemain du sacre de l'Espagne à la Coupe du monde de la FIFA, le journaliste indépendant Romain Chauvet dresse le bilan des festivités à Madrid.

Il rapporte que près de deux millions de personnes se sont rassemblées dans les rues de la capitale pour accueillir leurs héros et célébrer toute la nuit dans la joie, malgré un tragique accident dans l'ouest du pays.

Le journaliste fait également le point sur la situation au nord de Madrid, où plus de 29 000 hectares ont été ravagés par un grave incendie de forêt, alors qu'une nouvelle vague de chaleur accablante frappe l'Espagne.

Écoutez Romain Chauvet, journaliste indépendant , brosser le portrait à Madrid, mardi au micro de Philippe Cantin.