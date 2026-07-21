Succès du country au Québec

Alors qu'il poursuit une tournée estivale bien remplie à travers les festivals du Québec, dont l'International des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, Matt Lang s'est entretenu avec Anaïs Guertin-Lacroix au micro du 98.5.

Le chanteur est revenu sur la popularité grandissante de la musique country au Québec et a dévoilé les coulisses de sa récente signature de trois contrats majeurs à Nashville.

À l'aube de la sortie de son nouvel album prévue le 23 octobre prochain, l'artiste se dit prêt à faire voyager ses chansons à travers le monde, tout en conservant une grande proximité avec le public québécois.

Écoutez Matt Lang, chanteur et auteur-compositeur country originaire de Maniwaki, mardi au micro de Philippe Cantin et d'Anaïs Guertin-Lacroix.