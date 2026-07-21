L'annonce d'une nouvelle série de tarifs douaniers de 50% imposée par Donald Trump sur les produits canadiens secoue la scène politique.

Selon le chroniqueur Jonathan Valois, cette guerre commerciale s'invitera directement dans la prochaine campagne électorale au Québec, alors que les partis politiques devront ajuster leur posture face aux décisions américaines.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Alors que le Conseil de la fédération s'ouvre à Charlottetown, les premiers ministres devront faire front commun, bien que la marge de manœuvre politique et économique demeure extrêmement complexe face aux États-Unis.

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