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Guerre commerciale

Menace tarifaire de Donald Trump: quel impact sur la politique québécoise?

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Entendu dans

Cantin le matin

le 21 juillet 2026 07:37

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jonathan Valois
Jonathan Valois
Menace tarifaire de Donald Trump: quel impact sur la politique québécoise?
Jonathan Valois / Cogeco Média

L'annonce d'une nouvelle série de tarifs douaniers de 50% imposée par Donald Trump sur les produits canadiens secoue la scène politique.

Selon le chroniqueur Jonathan Valois, cette guerre commerciale s'invitera directement dans la prochaine campagne électorale au Québec, alors que les partis politiques devront ajuster leur posture face aux décisions américaines.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Alors que le Conseil de la fédération s'ouvre à Charlottetown, les premiers ministres devront faire front commun, bien que la marge de manœuvre politique et économique demeure extrêmement complexe face aux États-Unis.

Autres sujets traités:

  • L'impact des tarifs sur les stratégies respectives de la CAQ, du PLQ et du PQ;
  • La popularité du premier ministre Mark Carney et sa gestion des relations avec Washington;
  • La discrétion des ministres fédéraux québécois dans les médias;
  • L'utilisation des ententes de libre-échange comme principal levier juridique face aux tarifs.

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