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Plus de 22 000 fouilles complètes en quatre ans

Fouilles en centre jeunesse: la DPJ veut réduire ces mesures très intrusives

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 21 juillet 2026 08:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Fouilles en centre jeunesse: la DPJ veut réduire ces mesures très intrusives
Cantin le matin / Cogeco Média

À la suite d'un reportage révélant que plus de 22 000 fouilles complètes ont été effectuées sur des adolescents en centre jeunesse au cours des quatre dernières années, la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Lesley Hill, s'est exprimée au micro de Philippe Cantin. 

Tout en reconnaissant que ces interventions très intrusives sont préoccupantes et doivent devenir exceptionnelles, elle rappelle que certains cas impliquent des enjeux de sécurité majeurs.

Lesley Hill souligne toutefois que ses nouvelles directives ont déjà permis de réduire ces pratiques de 56% l'an dernier et qu'il faut cesser les automatismes.

Écoutez Lesley Hill, directrice nationale de la protection de la Jeunesse, en discuter avec Philippe Cantin, mardi matin.  

«C'est sûr que ça me choque si une fouille est utilisée quand on peut avoir utilisé une autre méthode d'intervention. Donc, il faut que le recours baisse à ces mesures-là.»

Lesley Hill

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