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Musique québécoise

Plateformes de streaming: comment mieux faire rayonner la musique d'ici?

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 21 juillet 2026 08:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Plateformes de streaming: comment mieux faire rayonner la musique d'ici?
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Un récent rapport sur l'industrie mondiale du streaming révèle une réalité troublante: à peine 7% des écoutes sur les plateformes au Québec sont attribuables à des artistes locaux.

Devant cette faible représentativité et la réduction de la variété musicale sur les ondes radio, Anaïs Guertin-Lacroix présente une alternative prometteuse: l'application mobile Musique QC.

Développée par la Société professionnelle des auteurs, compositeurs du Québec et des artistes entrepreneurs (SPACQ), cette plateforme propose des listes de lecture conçues par des humains — artistes, spécialistes et journalistes — pour mettre en valeur les talents d'ici et orienter les auditeurs vers leurs services d'écoute en continu habituels.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mardi à Cantin le matin

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