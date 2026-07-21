Musique québécoise

Un récent rapport sur l'industrie mondiale du streaming révèle une réalité troublante: à peine 7% des écoutes sur les plateformes au Québec sont attribuables à des artistes locaux.

Devant cette faible représentativité et la réduction de la variété musicale sur les ondes radio, Anaïs Guertin-Lacroix présente une alternative prometteuse: l'application mobile Musique QC.

Développée par la Société professionnelle des auteurs, compositeurs du Québec et des artistes entrepreneurs (SPACQ), cette plateforme propose des listes de lecture conçues par des humains — artistes, spécialistes et journalistes — pour mettre en valeur les talents d'ici et orienter les auditeurs vers leurs services d'écoute en continu habituels.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mardi à Cantin le matin.