À l'occasion de la diffusion du documentaire JO76 rêver grand, l'ancienne hôtesse du Comité d'organisation des Jeux olympiques (COJO) et journaliste sportive, Liza Frulla, revient au micro de Philippe Cantin sur son expérience marquante lors des Jeux olympiques de Montréal.

Embauchée dès 1973, elle se rappelle avec émotion de la journée d'ouverture et explique comment cet événement a complètement réorienté sa carrière.

Malgré les défis liés au Stade olympique, elle souligne le legs précieux laissé sur le plan des infrastructures et du sport amateur, se disant même favorable à ce que Montréal présente à nouveau sa candidature dans le futur.

Écoutez Liza Frulla, ancienne hôtesse des JO, partager ses souvenirs de l'événement historique, lundi à Cantin le matin.