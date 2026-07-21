Alors que le Québec compte plus d'un demi-million de piscines résidentielles, la consommation d'eau moyenne s'élève à 300 litres par personne.

Au-delà des considérations environnementales, les coûts financiers et le temps d'entretien liés à ces installations pèsent lourdement sur les ménages, pendant que des municipalités envisagent la fermeture d'infrastructures publiques.

Écoutez le directeur d'Éco Habitation, Emmanuel Cosgrove, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Il invite les citoyens à bien soupeser les désavantages avant de se lancer dans un tel projet.