Alors que le Québec compte plus d'un demi-million de piscines résidentielles, la consommation d'eau moyenne s'élève à 300 litres par personne.
Au-delà des considérations environnementales, les coûts financiers et le temps d'entretien liés à ces installations pèsent lourdement sur les ménages, pendant que des municipalités envisagent la fermeture d'infrastructures publiques.
Écoutez le directeur d'Éco Habitation, Emmanuel Cosgrove, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.
Il invite les citoyens à bien soupeser les désavantages avant de se lancer dans un tel projet.
«Si on calcule par exemple 3000$ de coût annuel durant toute la vie utile d'une piscine, ça nous donne beaucoup de liberté financière pour aller par exemple dans une chaîne d'hôtel au Québec quelque part qui ont des piscines avec sauveteur.»