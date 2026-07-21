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Guerre commerciale

Tarifs de Trump: «Il veut affaiblir le Canada pour mieux l'asservir»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 21 juillet 2026 07:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Stéphanie Grammond
Stéphanie Grammond
Tarifs de Trump: «Il veut affaiblir le Canada pour mieux l'asservir»
Stéphanie Grammond / Cogeco Média

Au lendemain de l'annonce par Washington de nouveaux tarifs douaniers de 50% sur une foule de produits canadiens, notre chroniqueuse économique Stéphanie Grammond analyse la situation délicate dans laquelle se trouve le pays. 

Devant ces mesures unilatérales qui contournent l'ACEUM, le gouvernement canadien se retrouve coincé entre une riposte risquée et des concessions inefficaces.

Alors que plusieurs entreprises canadiennes envisagent déjà de déménager leurs activités aux États-Unis, Stéphanie Grammond estime que la stratégie de Donald Trump vise à affaiblir l'économie canadienne pour imposer une forme de vassalisation au pays.

Écoutez la chronique financière de Stéphanie Grammond, mardi à Cantin le matin

«Nous, quand eux ont des problèmes, on dit : "On vous aide à combattre le feu". Mais Trump, lui, il préfère combattre son voisin.»

Stéphanie Grammond

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