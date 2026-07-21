Alors que la saison de la LNH débutera plus tôt cette année, à la fin du mois de septembre, la diffusion des matchs du Canadien de Montréal connaîtra des changements majeurs.

Selon une exclusivité de La Presse, TVA Sport diffusera 32 rencontres cette saison, soit dix de plus que les années précédentes, tout en conservant l'exclusivité des séries éliminatoires.

La grande nouveauté réside dans l'arrivée d'Amazon Prime, qui présentera sept matchs en français.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Au total, la saison comptera 84 matchs qui seront télévisés sur trois plateformes payantes distinctes (RDS, TVA Sport et Amazon Prime), alors qu'on assiste aussi à la fin des diffusions gratuites de la CBC le samedi soir.

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