Les Canadiens le confirment

Environ deux semaines après la nouvelle rendue publique par Eric Engels, de Sportsnet, selon laquelle Derek Lalonde allait devenir adjoint à l'entraîneur Martin St-Louis, les Canadiens de Montréal en ont fait l'annonce officielle.
Pourquoi ce délai?
Écoutez à ce sujet le journaliste de La Presse, Guillaume Lefrançois, au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Canadiens de Montréal confirment l'embauche de Derek Lalonde en qualité d'entraîneur associé à Martin St-Louis;
- Les nuances entre entraîneur associé et entraîneur adjoint;
- Il existe toujours un flou sur la situation de Trevor Letowski;
- St-Louis va-t-il signer une prolongation de contrat avant le début de la saison?
- Kent Hughes va-t-il bouger cet été?
- Un contrat d'un ou de deux ans à venir pour Arber Xhekaj?
- Hormis les Panthers, Lefrançois estime que les Canadiens n'ont pas à avoir de complexes face à leurs adversaires de section.