Les Canadiens le confirment

Environ deux semaines après la nouvelle rendue publique par Eric Engels, de Sportsnet, selon laquelle Derek Lalonde allait devenir adjoint à l'entraîneur Martin St-Louis, les Canadiens de Montréal en ont fait l'annonce officielle.

Pourquoi ce délai?

Écoutez à ce sujet le journaliste de La Presse, Guillaume Lefrançois, au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés