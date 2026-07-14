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Sans projet de déménagement

L'Armada de Blainville-Boisbriand vendue à un investisseur américain

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 juillet 2026 19:06

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
L'Armada de Blainville-Boisbriand vendue à un investisseur américain
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Une page importante se tourne dans l'histoire de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Pierre Gendron et ses partenaires ont officiellement vendu la concession de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) à l'homme d'affaires américain John Moreland.

Basé en Californie et actif dans la USHL, ce nouvel acquéreur hérite d'une équipe qui, malgré une excellente gestion sportive instaurée par Joël Bouchard et ses successeurs, fait face à de sérieux défis financiers. 

Le nouveau propriétaire a toutefois rassuré les partisans de l'Armada: l'équipe demeurera à Blainville-Boisbriand.

Écoutez Marc-André Dumont, analyste du hockey junior à RDS et expert hockey au réseau Cogeco, faire le point sur cette transaction, mardi, aux Amateurs de sports.

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