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Sport et musique

Le couple royal américain devrait se marier vendredi

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 juillet 2026 19:28

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Le couple royal américain devrait se marier vendredi
Taylor Swift et Travis Kelce à Los Angeles au mois de mars. / AP/Chris Pizzello

Selon toute vraisemblance - ce n'est pas officiellement confirmé -, le joueur de football des Chiefs de Kansas City Travis Kelce et la super vedette internationale de la musique Taylor Swift vont se marier, vendredi, au Madison Square Garden.

Écoutez à ce sujet l'analyste et chercheuse sur la politique américaine - et fan de sport et de Taylor Swift - Valérie Beaudoin au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le power couple américain qui suscite une obsession médiatique;
  • Un mariage lors du week-end du 250e anniversaire des États-Unis;
  • Valérie Beaudoin souligne l’impact politique de Taylor Swift, capable de mobiliser des centaines de milliers d’électeurs.

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