Sport et musique

Selon toute vraisemblance - ce n'est pas officiellement confirmé -, le joueur de football des Chiefs de Kansas City Travis Kelce et la super vedette internationale de la musique Taylor Swift vont se marier, vendredi, au Madison Square Garden.
Écoutez à ce sujet l'analyste et chercheuse sur la politique américaine - et fan de sport et de Taylor Swift - Valérie Beaudoin au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le power couple américain qui suscite une obsession médiatique;
- Un mariage lors du week-end du 250e anniversaire des États-Unis;
- Valérie Beaudoin souligne l’impact politique de Taylor Swift, capable de mobiliser des centaines de milliers d’électeurs.