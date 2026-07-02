Sport et musique

Selon toute vraisemblance - ce n'est pas officiellement confirmé -, le joueur de football des Chiefs de Kansas City Travis Kelce et la super vedette internationale de la musique Taylor Swift vont se marier, vendredi, au Madison Square Garden.

Écoutez à ce sujet l'analyste et chercheuse sur la politique américaine - et fan de sport et de Taylor Swift - Valérie Beaudoin au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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