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Pré-saison dans la NFl

Un premier touché prometteur pour Fernando Mendoza avec les Raiders

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 août 2026 20:51

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif
Un premier touché prometteur pour Fernando Mendoza avec les Raiders
Le jeune joueur pourrait changer le visage de l'organisation. / CP - David Becker

Le premier choix du dernier repêchage dans la NFL, Fernando Mendoza a inscrit son tout premier touché par la passe sous ses nouvelles couleurs avec les Raiders de Las Vegas.

Malgré la défaite de l'équipe 27-14 contre les Cardinals d'Arizona, la prestation du jeune quart-arrière attire déjà l'attention.

La chroniqueuse a également profité de son passage pour faire le survol de trois matchs pré-saison à surveiller dans la NFL : le choc entre les Rams et les Chiefs, disputé sans Patrick Mahomes et le retour très attendu d’Odell Beckham Jr. dans l'uniforme des Giants.

Écoutez à ce sujet la journaliste et chroniqueuse sportive Geneviève Tardif en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Autre sujet abordé:

  • Rando Vélo dans le cadre du Championnat du monde de vélo le 19 septembre prochain.

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