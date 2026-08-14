Pré-saison dans la NFl

Le premier choix du dernier repêchage dans la NFL, Fernando Mendoza a inscrit son tout premier touché par la passe sous ses nouvelles couleurs avec les Raiders de Las Vegas.

Malgré la défaite de l'équipe 27-14 contre les Cardinals d'Arizona, la prestation du jeune quart-arrière attire déjà l'attention.

La chroniqueuse a également profité de son passage pour faire le survol de trois matchs pré-saison à surveiller dans la NFL : le choc entre les Rams et les Chiefs, disputé sans Patrick Mahomes et le retour très attendu d’Odell Beckham Jr. dans l'uniforme des Giants.

Écoutez à ce sujet la journaliste et chroniqueuse sportive Geneviève Tardif en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.