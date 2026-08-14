Phillies contre Twins

Les Phillies de Philadelphie et les Twins du Minnesota se sont affrontés dans la troisième édition du match Field of Dreams, un rendez-vous unique inspiré du célèbre film de 1989 et disputé au cœur des champs de maïs de l'Iowa.

Le dépisteur des Phillies, Alex Agostino, parle de la grande nostalgie entourant cette rencontre d'exception, marquée par la présence de 27 à 28 membres du Temple de la renommée, dont les figures légendaires Andre Dawson et Larry Walker.

Écoutez à ce sujet le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste du baseball au Réseau Cogeco, Alex Agostino, vendredi, au micro de Meeker Guerrier.